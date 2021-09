Obaj byli pijani. Zamienili się miejscami za kierownicą. Chcieli oszukać policję

Policjanci z Koziegłów patrolując drogę krajową numer 91, zauważyli volkswagena polo, który jechał w kierunku Katowic. Policjanci szybko nabrali podejrzeń, że kierowca osobówki jest pijany.

- Jego styl jazdy stwarzał zagrożenie w uchu drogowym. Pojazd najpierw gwałtownie hamował, potem nagle przyspieszał. Poza tym jechał "wężykiem" - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkoie. Mundurowi zrównali się z volkswagenem i dawali kierowcy sygnały dźwiękowe oraz świetlne do zatrzymania się. Jednak siedzący za kierownicą mężczyzna nie reagował.

Wtedy stróże prawa zajechali mu drogę radiowozem, zmuszając kierującego do zatrzymania. Policjanci od razu dobiegli do volkswagena i zauważyli, że kierowca z pasażerem zamieniają się miejscami. Następnie pojazd ruszył w ich stronę. Już po chwili mundurowi zatrzymali go, wyciągnęli kluczyki ze stacyjki i udaremnili obu mężczyznom dalszą podróż.