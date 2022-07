O. Piotr Stanikowski jest nowym przeorem klasztoru paulinów w sanktuarium maryjnym w Leśniowie

O. Piotr Stanikowski studia filozoficzno-teologiczne ukończył w 2012 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce i w tym sam roku przyjął święcenia kapłańskie.

Od 2000 roku zaangażowany jest w katolicki Ruch Odnowy w Duchu Świętym w którym posługiwał przy Jasnogórskiej Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym „Kana”.

Z zamiłowania jest muzykiem, autorem wielu utworów. Muzyką zajmuje się od dzieciństwa. Początkowo była to tylko przygoda, polegająca na odkrywaniu jej, do momentu, gdy nie stała się ona pasją jego życia. To nie tylko dźwięki melodii, ale narzędzie, poprzez które można zmienić ludzkie serce, a może powiedzieć więcej - to jedyny taki język, którego znaczenie rozumieją ludzie na całej kuli ziemskiej. Nagrał wspólnie trzy płyty wraz z zespołem VOX EREMI: Tajemnica, Jesteś Tarczą, Brzegi wybawienia, których jest współautorem muzyki i tekstów.