Nowe miejsce dla turystów na Jurze: Stara Chata Zastudnie w Suliszowicach ZDJĘCIA

- Dla gości mamy przy­go­to­wa­ne dwie izby, jak się to daw­nej mó­wi­ło. W jed­nej trzy 3 po­je­dyń­cze, w dru­giej – 2 po­je­dyń­cze. Jest i ka­me­ral­na ła­zien­ka, ale tylko jedna dla­te­go dom jest wy­naj­mo­wa­ny na wy­łącz­ność dla jed­nej grup­ki – in­for­mu­je Nina Orzeł, która wspól­nie z ro­dzi­ca­mi od­po­wia­da za nowy obiekt noc­le­go­wy Stara Chata Za­stud­nie. Kli­ma­tycz­na kuch­nia z ja­dal­nią sta­no­wi serce domu. Ale go­spo­da­rze za­dba­li o pełne wy­po­sa­że­nie, a dla wy­go­dy gości wsta­wi­li i zmy­war­kę i gril­la elek­trycz­ne­go. – Dom jest w sta­rym stylu z ogrze­wa­niem ko­min­ko­wym, ale ważna jest współ­cze­sna wy­go­da – pod­kre­śla właścicielka pani Nina.

Zie­lo­na prze­strzeń ota­cza dom. Za­drze­wio­na dział­ka, pełna krze­wów za­chę­ca do od­po­czyn­ku na tra­wie, w cie­niu, czy w słoń­cu. Wy­star­czy prze­kro­czyć próg domu.

Tuż obok domu są miej­sca do wy­po­czyn­ku oraz kli­ma­tycz­na al­ta­na z ka­mien­nym gril­lem i na­stro­jo­wym oświe­tle­niem. Nic nie in­te­gru­je le­piej, jak ten duży stół na po­dwór­ku. No może lep­sze jest ogni­sko, ale i to można roz­pa­lić w ogro­dzie.