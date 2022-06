Nowa wypożyczalnia rowerów na Jurze - w Jaroszowie w gminie Żarki ZDJĘCIA

Przy ścieżce rowerowej na odcinku Jaroszów – Suliszowice dla chętnych jest 11 rowerów crossowych, w tym 9 sztuk nowych rowerów marki oxfeld. Rowery są dostępne dla gości indywidualnych i grupowych.

- Poprzez współpracę z innymi wypożyczalniami jesteśmy w stanie obsłużyć większe grupy – informuje właściciel Tobiasz Świtała. – Kolejny nasz atut to mobilność. Możemy dostarczyć rowery do określonego miejsca, jakie wybierz klient. Chętnie podejmiemy współpracę w tym zakresie z obiektami noclegowymi na Jurze.

W planach jest zakup przyczep rowerowych dla dzieci ze względu na fakt, iż Jura to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi. Cena jest uzależniona od liczby wypożyczonych sztuk. Decydując się na 1 do 2 rowerów koszt wynosi 40 zł za sztukę. Wypożyczając 3 do 4 rowerów - 35 zł za sztukę. Biorąc 5 lub więcej należy liczyć się z wydatkiem 30 zł/sztuka.

Info praktyczne:

Wypożyczalnia rowerów Jaroszów

Jaroszów, 3A 42-310 Żarki

tel. 724 441 092

Polub na Fb: https://www.facebook.com/Wypo%C5%BCyczalnia-Jarosz%C3%B3w-100192686051865

Najszybszy kontakt przez Messenger