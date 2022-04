Nowa atrakcja turystyczna na Jurze ! Geopark od Częstochowy do Niegowy

Pomysłodawcą i realizatorem projektu geoparku oraz opracowań i elementów jego infrastruktury jest zespół pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Autorami wszystkich tablic są: mgr inż. Monika Krzeczyńska z Muzeum Geologicznego oraz mgr Paweł Woźniak z Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB. Projekt finansowany jest ze środków NFOŚiGW w ramach zadania państwowej służby geologicznej pn. „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności”.

Geopark będzie na terenie siedmiu gmin - od Złotej Góry w Częstochowie do Niegowy, przez m.in. gminy Olsztyn, Janów, Przyrów, Żarki. To obszar o szczególnych walorach geologicznych, biologicznych, historycznych oraz archeologicznych. Aktualnie powstaje poświęcony mu przewodnik i mapa geoturystyczna. Wytyczane są też geoedukacyjne ścieżki tematyczne. „Na tropie jurajskich wapienników” to pierwsza, której tablice właśnie stanęły w terenie.

Przemierzając geopark turyści dowiedzą się skąd się wzięły białe skały, jak powstawały podziemne korytarze jaskiń, dlaczego woda wypływająca ze źródła gdzieniegdzie znika w ponorach. .