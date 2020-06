Nikt się nie zgłosił na przetarg kupna Huty Częstochowa za 250 mln zł

Jednak 3 czerwca, w dniu przetargu, nikt się nie zgłosił.

- Sędzia komisarz poinformowała, że do Sądu Rejonowego w Częstochowie nie wpłynęła żadna oferta zakupu. Syndyk również poinformował, że do jego biura także nie wpłynęła żadna oferta, a na rachunek bankowy do chwili rozpoczęcia posiedzenia nie wpłynęło żadne vadium – informuje sędzia Dominik Bogacz, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Obecny na sali rozpraw przedstawiciel dzierżawcy zadeklarował w jego imieniu wolę zakupu Huty Częstochowa z wolnej ręki, po wyrażeniu na to zgody przez Radę Wierzycieli. Z kolei syndyk złożył wniosek o zatwierdzenie warunków kolejnego przetargu. Teoretycznie może to być cena niższa niż w pierwszym przetargu.

Decyzja sędziego komisarza, co do wyboru sprzedaży przedsiębiorstwa, zapadnie prawdopodobnie jutro, 5 czerwca.

Dzierżawcy Huty Częstochowa - Sunningwell International Polska Sp. z o.o.- przysługuje prawo pierwokupu w okresie obowiązywania umowy dzierżawy.

Sunningwell jest dzierżawcą częstochowskiego przedsiębiorstwa od września ub.r. Dzierżawa jest na 12 miesięcy - 1,78 mln zł za miesiąc dzierżawy.

Od czterech lat przedsiębiorstwo generowało straty, które sięgnęły ponad 600 mln zł. Od maja ub. r. do czasu dzierżawy huta nie pracowała. Przedsiębiorstwo jest monopolistą dostaw blachy grubej na polski rynek, ale w minionym roku, do czasu dzierżawy, wykorzystywała zaledwie jedną trzecią mocy produkcyjnej. Do Polski trafiają miliony ton blachy z importu.

O dzierżawę częstochowskiej huty starała się też spółka Cognor z siedzibą w Poraju. Złożyła niższą ofertę - 1,45 mln złotych. Zainteresowana hutą był też Corween, spółka należąca do Liberty Group. Nie chciała jednak wydzierżawić przedsiębiorstwa, ale od razu kupić. Złożyła zażalenie do Sądu Okręgowego w Częstochowie na wyrok Sądu Rejonowego odrzucający ogłoszenie upadłości przygotowanej.

Zainteresowany Hutą Częstochowa, po ogłoszeniu przetargu, był też najbogatszy ukraiński oligarcha Rinat Achmatow. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek Metinvest B.V. z siedzibą w ‘s-Gravenhage, w Holandii, o nabycie ISD Huty Częstochowa w upadłości.

Metinvest – Grupa górniczo-hutnicza, ma przedsiębiorstwa na Ukrainie, w Europie oraz Stanach Zjednoczonych, sieć dystrybucji na całym świecie. Głównymi akcjonariuszami Grupy Metinvest są SCM Group i Smart Holding. W SCM, która ma główną siedzibę w Doniecku na Ukrainie, 100 proc. udziałów należy do Rinata Achamatowa. To koncern, który ma udziały w największych zakładach metalurgicznych Donbasu. Majątek samego Achamatowa jest wyceniany na miliardy dolarów. W kwietniu tego roku kupił zabytkową nieruchomość Villa Les Cedres na południu Francji, za 220 milionów dolarów.

Achmatow był już zainteresowany Hutą Częstochowa już w 2010 roku.

W Hucie Częstochowa jest zatrudnionych około 1200 osób. Firma została postawiona we wrześniu ub.r. w stan upadłości i nadal jest w to przedsiębiorstwo w upadłości, zarządzane przez syndyka. Wniosek o upadłość złożył ukraiński koncern ISD, który jest właścicielem przedsiębiorstwa od 2005 roku.