Nietrzeźwy kierowca w audi. Miał 3 promile alkoholu w organizmie

Do zdarzenia doszło na ulicy Różanej w Żarkach. Policyjny patrol zajmujący się zwalczaniem przestępczości wśród nieletnich, zatrzymał do kontroli audi A3. Podczas rutynowej kontroli policjanci nabrali podejrzeń, że znany im 27-letni mieszkaniec Żarek jest pijany. Wezwany na miejsce patrol ruchu drogowego przeprowadził badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie. Jak się okazało nieodpowiedzialny mężczyzna miał 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Za jazdę na "podwójnym gazie" mieszkaniec Żarek stracił prawo jazdy i może trafić do więzienia nawet na 2 lata. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.