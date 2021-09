NIe tylko miał przy sobie narkotyki, mógł kierować autem pod wpływem narkotyków

- W piątek wieczorem, myszkowscy stróże prawa podczas patrolu w Żarkach, zatrzymali do kontroli kierowcę bmw. Za kierownicą siedział 27-letni żarczanin. W trakcie sprawdzania mężczyzny w policyjnych bazach danych, mundurowi zauważyli, że jest on wyraźnie pobudzony i zdenerwowany sytuacją. Miał szkliste oczy i powiększone źrenice - informuje asp. sztab. oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu, jednak jego zachowanie wzbudziło podejrzenie policjantów , że może on być pod wpływem narkotyków, jak również posiadać je przy sobie lub w pojeździe. W trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim amfetaminę, którą ukrył w portfelu. W związku z podejrzeniem, że 27-latek kierował pojazdem pod wpływem narkotyków, pobrano mu krew do dalszych badań. Jeżeli te przypuszczenia się potwierdzą, mężczyznę czekają kolejne kłopoty. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał na razie zarzut posiadania substancji niedozwolonych. Grozi mu kara do 3 lat za kratami.