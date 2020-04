Narkotyki w samochodzie zatrzymanym do kontroli

W czwartek około godz. 21. myszkowscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej skodę. Już na początku policyjnej kontroli wyszło na jaw, że 26-letni kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania, za co został ukarany 500 zł mandatem.

- Podczas dalszych czynności policjanci zauważyli, że podróżujący samochodem pasażer jest bardzo zdenerwowany kontrolą. Mundurowi postanowili sprawdzić, co jest tego powodem. Jak się okazało, 24-latek ukrywał niedozwolone substancje. W czasie kontroli znaleźli przy nim zawiniątko z amfetaminą, marihuanę i tabletki ekstazy - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Mieszkaniec Żarek został zatrzymany. Łącznie stróże prawa przechwycili ponad 400 działek nielegalnych substancji oraz tabletki ekstazy. 24-latek trafił do policyjnego aresztu. Wkrótce okazało się, że to nie pierwsza jego wpadka. Dzisiaj usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Za popełnione przestępstwo grożą mu nawet 3 lata więzienia.