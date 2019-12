Najnowocześniejszy sprzęt pracuje na modernizacji linii kolejowej Częstochowa-Zawiercie ZDJĘCIA

- W maju przyszłego roku zakończą się prace na odcinku Częstochowa - Poraj - mówi Renata Krok, dyrektor kontraktu, PKP PLK. - Od listopada pociągi jeżdżą po dwóch nowych torach z Zawiercia do Myszkowa.

Prace na dawnej trasie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, na odcinku Częstochowa-Zawiercie zaczęły się we wrześniu 2018 roku. - Zakończenie prac planujemy pod koniec 2020 roku - mówi Helmut Klabis, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Częstochowie.

Urządzenie ściąga stary tor, a w jego miejsce układa nowe szyny i pokłady. Ta maszyna skraca czas prac z około trzech miesięcy do ośmiu dni. PUN ułoży 14 kilometrów nowych torów.

Ten sprzęt to maszyna od symbolu PUN (czyli pociąg do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej). Widzieliśmy tęż maszynę w akcji na torach w Myszkowie Nowej Wsi.

Na przystanku Myszków Mrzygłód budowane jest przejście podziemne. Także w Żarkach Letnisku będzie przejście pod torami.

Od Częstochowy do Zawiercia wymienionych zostanie 88 km torów i sieci trakcyjnej.

Cała inwestycja modernizacji odcinka Częstochowa-Zawiercie jest warta 370 mln zł. Pociągi pojadą szybciej - prędkość wzrośnie ze 120 do 160 km na godzinę, co skróci czas przejazdu z Częstochowy do Zawiercia o około 10 minut (obecnie trwa godzinę). Nowe torowisko i przebudowane mosty na tej trasie pozwolą na kursowanie cięższych pociągów towarowych.