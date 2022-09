Na grzyby na Jurę na Czarny Kamień. Co jest w grzybach, jakie witaminy, jak zbierać ZDJĘCIA

Dużo grzybów jest na targowiskach. Handel odbywa się bardzo dowolnie.

Tymczasem formalnie można sprzedawać tylko jeden gatunek grzybów z podaniem miejsca, gdzie były zbierane. Na targowiskach, a także przy drogach. Od ulicznych handlarzy kupić można prawie wszystkie gatunki grzybów.

Nawet jadalny grzyb może spowodować zaburzenia żołądkowe. Zbierane do foliowych woreczków i reklamówek ulegają zaparzeniu, co powoduje utlenianie i niekorzystne dla organizmu człowieka zmiany po konsumpcji. Przygotowania kulinarne nic już nie dają. Grzyby najlepiej zbierać do wiklinowych koszyków, otwartych kubełków.

Grzyby w porównaniu do innych roślin z runa leśnego kumulują więcej cezu i metali ciężkich. Nie ma jednak powodów do paniki. Aby człowiek mógł z tego powodu odczuć jakieś konsekwencje dla zdrowia, musiałby zjeść około pół kilograma suszonych grzybów. Jest to praktycznie niemożliwe. Możemy jednak zatruć się grzybami, które rosną w pobliżu pól czy dróg o dużym natężeniu ruchu. Grzyby łatwo wchłaniają z podłoża nawozy sztuczne i ołów ze spalin. Unikajmy zbierania pieczarek na łąkach obficie nawożonych.