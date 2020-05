Na Dotyku Jury, grają na wszystkich boiskach ZDJĘCIA

W Myszkowie można korzystać z centrum rekreacyjno-sportowego Dotyk Jury. W miniony weekend przez cały dzień było tam sporo osób. Boiska do koszykówki, siatkówki były zajęte.

Czynna jest wypożyczalnia sprzętu: od poniedziałku do piątku od 12.do 20., w weekendy do 10. do 18.

Kompleks sportowo-rekreacyjny Dotyk Jury w dzielnicy Pohulanka jest rozbudowywany od 2015 r. W jego skład wchodzą już m.in.: scena plenerowa, kort tenisowy, boiska do piłki nożnej, piłki plażowej i koszykówki, stoły do tenisa stołowego, siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci. Znaczną część pieniędzy na inwestycję pozyskano z funduszy unijnych.

Czy będzie coś jeszcze ? Gotowy już projekt budowlany obejmujący basen rekreacyjny, wodny plac zabaw dla dzieci, plażę, tężnię solankową, budynek z gastronomią i zapleczem technicznym.