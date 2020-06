Na długi weekend do uroczyska "Połomja " Nowy obiekt ZDJĘCIA

Na posesji znajdują się2 altany, hamaki, miejsce na ognisko, rowery, stół pingpongowy, siatka do badmintona/siatkówki, ścieżki leśne w prywatnym lesie, huśtawka nad stawem, grill. Dla dzieci przygotowano mini plac zabaw z huśtawkami, piaskownicą, zjeżdżalnią a latem basenikiem do pływania, trampoliną. Właściciele posiadają 2 koty, psa (w zamkniętym wybiegu), kurnik i świeże eko-jajka z własnych kur zielononóżek. Istnieje możliwość zamówienia obiadów u gospodarzy.

Uroczysko Połomja tonowy, przepiękny obiekt noclegowy w jurajskim miasteczku Żarki. Do dyspozycja gości gospodarze oddali cztery apartamenty, łącznie 16 miejsc noclegowych. Każdy apartament jest gustownie urządzony, ma w pełni wyposażoną kuchnią, swój taras z meblami wypoczynkowymi oraz grillem z widokiem na park lub stawy. Dla rodzin z małymi dziećmi są łóżeczko dziecięce z pościelą, krzesełko do karmienia oraz wanienkę.

Ponadto obiekt zapewnia bezpłatny parking pod zadaszoną wiatą oraz bezprzewodowy Internet.

Nocleg można wybrać w następujących apartamentach:

- Apartament Młynarza usytuowany na 2 piętrze budynku, pomieści od 4 do 7 osób (pow. 57 mkw ), posiada przestrzeń wspólną z aneksem kuchennym, jadalnym oraz wypoczynkowym, sypialnię, wnękę z łóżkiem oraz łazienkę z prysznicem. Apartament posiada niezależne wejście.

- Apartament przy Stawach usytuowany na 2 piętrze, przeznaczony od 2 do 4 osób (pow. 50 mkw), posiada sypialnię oraz otwartą przestrzeń z kuchnią, jadalnią i salonem z rozkładana sofą oraz łazienka z prysznicem. Apartament posiada niezależne wejście.

- Apartament Parkowy usytuowany na parterze, przeznaczony od 2 do 4 osób (47 mkw), posiada sypialnię 2- osobową, kuchnię, salon z rozkładaną sofą, dodatkowy pokój z łóżkiem juniorskim (165 cm) oraz łazienkę z prysznicem.

- Apartament pod Klonem dwupoziomowy apartament przeznaczony od 4 do 6 osób (pow. 71 mkw), posiada 2 sypialnie (jedna na antresoli), kuchnię połączoną z salonem, w którym znajduje się kominek, łazienkę z prysznicem.