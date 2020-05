Myszkowskie pomniki. Niektóre zmieniały miejsce, a nawet emigrowały ZDJĘCIA

ŚIATOWIT

Nasz pomnikowy przegląd rozpoczynamy jednak od figury, której już w Myszkowie nie ma. To statua Światowita. Stanęła przed biurowcem Myszkowskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych Śiwatowit w latach 80. XX wieku i wrosła w lokalny krajobraz. Posągwyonano z miedzianej blachy, a cztery twarze na jego szczycie to twarze pracowników nie istniejącego już zakładu. W 2011 roku Światowit został odcięty od postumentu i wywieziony do Częstochowy. Teraz jest kolejną atrakcją III Alei Najświętszej Maryi Panny . Stanął przed wejściem do dyskoteki Don Kichote.



CIĘŻAROWIEC

Innym wędrującym pomnikiem jest ten z 1988 roku , upamiętniający odbywające się Miejskim Domu Kultury w Myszkowie Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów i awansu klubu "Światowit" do I ligi podnoszenia ciężarów. Pomnik stanął przed MDK. Autorem pomnika jest zakopiański rzeźbiarz Henryk Burzec. W pierwotnej wersji „Zwycięski ciężarowiec” (tak nazywa się rzeźba) trzymał w uniesionych rękach sztangę. Ale sztanga okazała się za ciężka. Trzeba było ją zdjąć i położyć na postumencie. A sztangista dostał do ręki gałązkę oliwną. Sztanga została skradziona. W 2013 roku, kiedy remontowano MDK pomnik przeniesiono przed Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

POWSTANIE STYCZNIOWE

W 70. rocznicę powstania styczniowego (w 1933 roku) na mrzygłodzkim rynku (Mrzygłód od 1985 roku jest dzielnicą Myszkowa) odsłonięto pomnik upamiętniający ten zryw. W 150. rocznicę powstania styczniowego odsłonięto nową tablicę na pomniku. W 2014 roku pomnik odrestaurowano. Bitwa pod Mrzygłodem została stoczona 1 marca 1863 roku pomiędzy oddziałem powstańczym dowodzonym przez pułkownika Teodora Cieszkowskiego a formacją wojsk rosyjskich. Wycofujący się po stoczeniu bitwy pod Pankami oddział Cieszkowskiego przybył 28 lutego do Mrzygłodu. W wyniku zdrady został w nocy zaatakowany przez zgrupowanie wojsk rosyjskich przerzucone koleją Warszawsko-Wiedeńską. Dwukrotnie ponawiany szturm Rosjan załamał się na silnie bronionych pozycjach powstańczych. Dodatkowo zagrożone przez podjazd powstańczy, który wyszedł na ich tyły, wojska carskie zmuszone zostały do odwrotu i wycofały się do Częstochowy.