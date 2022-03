Myszkowskie morsy zakończył sezon. Zobacz ZDJĘCIA z morsowania od listopada

Morsowanie rozpoczęło się 8 listopada ub.r. Kąpiele odbywały się w legendarnym myszkowskim piątym stawie. Ale były też wyjazdowe morsowania. Do Włodowic, na mikołajkową kąpiel razem z zaprzyjaźnionymi zawierciańskimi morsami i na basen w Żarkach. Myszkowskie morsy były też na międzynarodowym zlocie morsów nad morzem, w Mielnie.

Pogoi\da w trakcie sezonu była jak to pogoda różna. Dzisiaj, było wiosennie, w końcu to pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Ale były też takie niedziele (morsowanie zawsze odbywało się w niedzielę) , że trzeba było wyrąbywać przerębel. Lód na stawie miał grubość średnio 10 centymetrów. Trzeba wiec było wyrąbywać miejsce do morsowania.

W morsowych kąpielach uczestniczyli i doświadczeni amatorzy zimnych kąpieli i debiutanci. Sezon zakończył się w słońcu.