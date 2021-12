Jako, że dzisiaj jest niedziela to myszkowskie morsy jak w każdą niedzielę, spotkały się na wspólnej kąpieli w piątym stawie. Temperatura powietrza minus 5 stopni Celsjusza. Trzeba było wyrąbać przerębel, aby można było wejść do wody. Byli stali bywalcy i debiutanci. Tak było dzisiaj, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. A 2022 rok myszkowskie morsy powitają 2 stycznia, to niedziela, oczywiście w piątym stawie.