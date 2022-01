Myszkowskie morsowanie. Do przerębla w piątym stawie po drabinie. 16 stycznia ZDJĘCIA

Nie było to łatwe, bo lód jest gruby. Ale morsy mają wprawę w wrąbywaniu przerębli. Powstało regularny prostokąt. Wejście do wody prosto z lodu nie jest proste. Dlatego wchodzono i wychodzono po, specjalnie na tę okazję przywiezionej drabinie.

Morsowaniie odbywa się z zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa. Nie ma bicia rekordów. W wodzie można przebywać maksymalnie 5-7 minut. To czas dla osób już zaprawionych w morsowaniu. Dla debiutantów wystarczy wejście i wyjście z wody, maksimum 1 minuta. Nieodpowiedzialne morsowanie jest bez sensu. Kiedy zbyt długo przebywa się w lodowatej wodzie, skutki można odczuwać nawet po kilku godzinach. To mogą być dreszcze. Nie należy morsować codziennie. Dobrze jest zachować tygodniowy dystans między zimnymi kąpielami.

Przed wejściem do wody jest obowiązkowa rozgrzewka. Trzeba mieć buty. Nie musi to być specjalistyczne obuwie. Mogą to być np. stare buty, które po morsowaniu można wysuszyć albo wyrzucić.

Po wyjściu z widy szybki się wycieramy i ubieramy zaczynając do góry.