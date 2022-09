Myszkowski policjant, po służbie, zatrzymał zlodzieja

- Policjant z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie będąc w czasie wolnym od służby, zauważył, jak ze sklepu z kosmetykami wychodzi mężczyzna. Tuż za nim biegł ochroniarz. Mundurowy, który akurat robił tam zakupy, usłyszał, że mężczyźni głośno dyskutują o kradzieży - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Od razu wkroczył do akcji i uniemożliwił wyjście ze sklepu 43-latkowi. Okazało się, że kilka dni temu ten mężczyzna właśnie w tej drogerii skradł perfumy o wartości ponad 500 złotych. Tym razem nie udało mu się dokonać kradzieży. O zaistniałym zdarzeniu stróż prawa telefonicznie poinformował dyżurnego myszkowskiej jednostki, który na miejsce skierował patrol mundurowych. 43-latek został zatrzymany. Podczas przesłuchania przyznał się do kradzieży, której dokonał kilka dni wcześniej w drogerii. Usłyszał zarzut, za co grozi mu teraz nawet 5 lat więzienia.