Pogrzeb zamordowanej Patrycji z Bytomia. 13-latkę pożegnały tłumy przyjaciół

Pogrzeb zamordowanej Patrycji z Bytomia. Morderstwo Patrycji to był wstrząs dla najbliższych, ale także dla nieznajomych, którzy śledzili poszukiwania dziewczyny. W piątek 22 stycznia z piekarskiej bazylice odbył się pogrzeb zamordowanej nastolatki. W ostatniej drodze nastolatce towarzyszyła rodzina, przyjaciele, dziesiątki rówieśników i mieszkańcy miasta, których poruszyła jej tragiczna historia. - Pamiętaj, kochana Pati, że my, twoi rodzice, będziemy zawsze myśleć o tobie i zastawiać się, jakby to było, gdybyś była z nami - napisali we wzruszającym liście rodzice.