Myszkowska drogówka po raz pierwszy z pomocą drona kontrolowała kierowców ZDJĘCIA

- Mundurowi z myszkowskiej drogówki po raz pierwszy wykorzystali policyjnego drona do ujawniania wykroczeń związanych z bezpieczeństwem w rejonie skrzyżowania w Koziegłowach na Drodze Krajowej numer 91 z ulicą Woźnicką - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP Myszkowie. Operatorzy wraz z policjantem z myszkowskiej drogówki obserwowali zachowanie kierowców, a w przypadku zauważenia wykroczenia, przekazywali informacje patrolowi, który podejmował kontrolę drogową. Bezzałogowy statek powietrzny policji to najnowocześniejsze tego rodzaju urządzenie wykorzystywane obecnie przez polską policję. Dron wyposażony jest w kamerę nagrywającą obraz co pozwala zabezpieczyć materiał dowodowy bardzo dobrej jakości. Policjanci przyglądali się kierowcom, którzy nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej, bądź wyprzedzali pomimo zakazu.