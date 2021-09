Myszkowscy policjanci zlikwidowali kolejną nielegalną plantację konopi indyjskich.Tym razem w Żarkach.

- Policjanci z Myszkowa zostali poinformowani, że na terenie jednej z niezamieszkałych działek na terenie Żarek ujawniono prawdopodobnie nielegalne rośliny - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Śledczy, którzy przybyli w to miejsce, potwierdzili uprawę krzaków. Testy wykazały, że są to konopie indyjskie. Stróże prawa zabezpieczyli nielegalną uprawę tych roślin. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności, policjanci skompletowali niezbędną dokumentację i teraz będą wyjaśniali, do kogo one należały. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do 3 lat więzienia.