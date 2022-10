Myszkowscy policjanci zatrzymali w nocy dwóch mężczyzn z narkotykami

- W sobotę tuż przed północą mundurowi z Koziegłów patrolując ulice Poraja, zatrzymali do kontroli kierującego renault laguna. 22-latek był wyraźnie zdenerwowany sytuacją, a to wzbudziło czujność stróżów prawa. Podczas kontroli mundurowi odnaleźli i zabezpieczyli należący do 22-letniego kierowcy woreczek z zawartością zielonego suszu. Jak się okazało, była to marihuana - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Mając uzasadnione podejrzenie, że kierowca może być pod działaniem narkotyków, przeprowadzili test na ich zawartość w organizmie. Wynik był pozytywny. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Trochę wcześniej policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego myszkowskiej komendy zatrzymali 28-letniego kierującego bmw, który został skontrolowany w Żarkach na ulicy Ofiar Katynia. Podczas kontroli zachowywał się nerwowo. Wynik badania na stan trzeźwości był negatywny. Podczas dalszej kontroli, w pojeździe w podłokietniku mundurowi znaleźli woreczek z amfetaminą. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia i trafił do policyjnego aresztu. Oprócz tego wstępne badanie wykazało, że mężczyzna jest pod wpływem narkotyków. Pobrano mu krew do dalszych badań. Wczoraj 22 i 28- latek zostali przesłuchani i przyznali się do winy. Usłyszeli zarzut posiadania narkotyków, za co grozi kara do 3 lat więzienia. Wkrótce odpowiedzą przed sądem. Niewykluczone też, że obaj kierowali pod wpływem narkotyków. Odpowiedź da wynik badania ich krwi.