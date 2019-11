Myszkowscy policjanci zatrzymali poszukiwanego ZDJĘCIE

Przed organami ścigania ukrywał się ponad pół roku. Myszkowcy kryminalni zajmujacy się poszukiwaniami osób wpadli na jego trop. Dzisiaj rano zatrzymali go na terenie powiatu kłobuckiego.

Policjanci zajmujący się poszukiwaniem osób wpadli na trop 22 latka. Poszukiwany listem gończym ukrywał się przed mundurowymi od ponad 6 miesięcy. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna może przebywać w jednym z mieszkań na terenie gminy Krzepice. Śledczy weszli rano do tego lokalu. Wewnątrz zastali 22-letniego mieszkańca Myszkowa. Mężczyzna był zaskoczony wizytą policjantów. Nie przypuszczał, że zostanie namierzony. Już po chwili poszukiwany był w rękach mundurowych. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu, był kompletnie zaskoczony. Zatrzymany to 22-letni mężczyzna, mieszkaniec Myszkowa. Poszukiwany za przestępstwa narkotykowe jeszcze dzisiaj trafił do aresztu.