Myszkowscy policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym

- Policjanci zajmujący się poszukiwaniem i identyfikacją osób uzyskali informację, że poszukiwany listem gończym 42-latek może przebywać na ulicy Nadrzecznej w Żarkach Letnisku. Niezwłocznie pojechali w to miejsce i w okolicach jednego ze sklepów zauważyli opisywanego mężczyznę - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Natychmiast pojechali w to miejsce i w okolicach jednego ze sklepów zauważyli opisywanego mężczyznę. Wylegitymowali go i podczas sprawdzenia jego danych w policyjnych systemach okazało się, że mają do czynienia z poszukiwanym, za którym Sąd Rejonowy w Myszkowie wydał List Gończy, a Prokuratura Rejonowa w Warszawie-Śródmieściu poszukuje go w celu ustalenia miejsca pobytu.

Mężczyzna trafił do zakładu karnego w którym odbywać będzie karę. Tam spędzi 12 miesięcy za niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego.