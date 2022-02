Myszkowscy policjanci zatrzymali mężczyznę z amfetaminą

Policjanci Kryminalni legitymowali dwóch mężczyzn w wieku 25 i 33 lata, siedzących w volkswagenie.- Podczas prowadzonych czynności 33-latek zachowywał się nerwowo. To wzmogło czujność stróżów prawa. Okazało się, że 33-letni mieszkaniec gminy Żarki w spodniach ukrywał zawiniątko z białą substancją. Test wykazał, że była to amfetamina z której można przygotować 200 porcji tego narkotyku - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Mężczyzna został zatrzymany. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Za posiadanie środków zabronionych do więzienia może teraz trafić nawet na 3 lata. Na poczet przyszłych kar i grzywien śledczy zabezpieczyli jego volkswagena.