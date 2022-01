Myszkowscy policjanci zatrzymali kolejne osoby z narkotykami

- Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości nieletnich zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19 i 25 lat. Obaj wpadli podczas kontroli drogowej, którą przeprowadzili mundurowi na ulicy Kopernika w Myszkowie - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Renault kierował 27-latek z Żarek. W aucie było dwóch pasażerów. Przy obydwu pasażerach mundurowi znaleźli narkotyki. Starszy z nich, 25-latek z Żarek w rękawie ukrywał papierowy zwitek z zawartością zielonego suszu. Test potwierdził, że to marihuana. Najmłodszy z nich- 19-latek z Myszkowa w skarpecie ukrywał woreczek z białą substancją. Jak się okazało była to amfetamina. Obaj trafili do policyjnego aresztu. O losach podejrzanego zdecyduje prokurator i sąd.

Prawie codziennie myszkowscy policjanci zatrzymują osoby posiadające narkotyki. Ustalaniu sprawców tego rodzaju przestępstw sprzyja brak akceptacji społeczeństwa dla zjawiska narkomanii. Wiele informacji pochodzi od mieszkańców. Często zwykła anonimowa wiadomość skutkuje „zatrzymamniem dilera, a w konsekwencji uchronieniem czyjegoś dziecka od uzależnienia.

O odpowiedzialności karnej za posiadanie narkotyków stanowi art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kara przewidziana za posiadanie np. marihuany to 3 lata pozbawienia wolności. Jednocześnie ustawa przewiduje zaostrzenie kary – w sytuacji, gdy podejrzany był w posiadaniu znacznej ilości narkotyku – do 10 lat.