Myszkowscy policjanci z patrolu wodnego uratowali 3 osoby na zalewie w Poraju

- W sobotę mundurowi z Posterunku Wodnego w Poraju pełnili służbę na zbiorniku wodnym. Około godziny 14.10 wodniacy zauważyli wywróconą łódź i trzy osoby w wodzie. Dwaj mężczyźni w wieku 48 i 23 lata oraz i 21-letnia kobieta znajdowali się w wodzie, a ich łódź, którą żeglowali przewróciła się do góry żaglem i nie byli w stanie podnieść jednostki do pionu - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowuie . Z ich relacji wynikało, że podczas rejsu nastąpił silny podmuch wiatru, co spowodowało przewrócenie się żaglówki. Policjanci wciągnęli ich na pokład łodzi patrolowej. Natomiast przewróconą żaglówkę wyciągnęli na brzeg za pomocą liny cumowniczej. Jak się okazało, maszt żaglówki wbił się w dno i gdyby nie szybkie i zdecydowane działania mundurowych, nie wiadomo jak zakończyłby się ten rejs.