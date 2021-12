Myszkowscy policjanci przejęli w mieszkaniu 33-latka amfetaminę

Za posiadanie i udzielanie narkotyków odpowie 33-letni mężczyzna. Śledczy znaleźli i zabezpieczyli w jego mieszkaniu amfetaminę. Usłyszał zarzuty. Grozi mu nawet 3 lata za kratami.

- Do zatrzymania doszło dzisiaj rano w Myszkowie na ulicy Skłodowskiej. W mieszkaniu 33-letniego myszkowianina śledczy odnaleźli i zabezpieczyli 600 "działek" amfetaminy - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Mężczyzna został zatrzymany. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Śledczy udowodnili mu również, że udzielał narkotyku innej osobie. Za posiadanie i udzielanie środków zabronionych do więzienia może trafić nawet na 3 lata.