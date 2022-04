Myszkowscy policjanci podsumowali tegoroczną Wielkanoc, m.in na drogach. Ilu było pijanych kierowców

- Od wielkanocnego piątku do poniedziałku na drogach naszego powiatu doszło do 6 niegroźnych kolizji drogowych - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska. Wciąż są kierowcy, którzy decydują się wsiąść za kierownicę pomimo wypicia alkoholu alkoholu. W ciągu 4 dni mundurowi zatrzymali 8 kierujących pod wpływem alkoholu i 1, który jechał pojazdem pod działaniem narkotyków. Temu ostatniemu pobrano krew do dalszej analizy.