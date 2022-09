Myszkowscy policjanci odwiedzają ze Sznupkiem uczniów i przedszkolaków. Mówią o bezpieczeństwie w drodze do i ze szkoły

- Policjanci z zespołu do spraw nieletnich wspólnie z myszkowskimi dzielnicowymi przeprowadzili prelekcje dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Tym razem zawitali do Przedszkola numer 5, Szkoły Podstawowej numer 5 oraz do Szkoły Podstawowej w Jaworzniku - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Towarzyszył im Sznupek - policyjna maskotka. Dla maluchów sama wizyta mundurowych jest wielkim przeżyciem, a obecność policyjnej maskotki wiąże się zawsze z wielką radością wśród dzieci. Spotkanie miało na celu przypomnieć im jak uniknąć niebezpieczeństw w trakcie zabaw, w domu, a przede wszystkim na drodze. Celem prelekcji było głównie wdrożenie bezpiecznych zachowań w trakcie poruszania się po drodze zgodnie z założeniami akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Mundurowi apelują również do rodziców aby zwrócić uwagę na swoje pociechy i w tym szczególnym okresie jesienno-zimowym kiedy kierujący, zwłaszcza w porze wieczorowo – nocnej ma ograniczoną widoczność, używać elementów odblaskowych. Szczególną uwagę rodzice powinni też zwrócić na to aby najmłodsi byli właściwe zapięci w fotelikach samochodowych podczas jazdy. Każda z tych prostych czynności może się przyczynić do uniknięcia tragedii, a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Na zakończenie wszyscy chętnie pozowali do pamiątkowych zdjęć z policyjną maskotką, którą wszystkie dzieci uwielbiają.