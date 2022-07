Myszków. Święto Policji w myszkowskim garnizonie. Awanse, odznaczenia, garatulacje ZDJĘCIA

- W tym roku policyjne święto jest szczególne, bowiem przypada w 100. rocznicę powstania Policji Województwa Śląskiego. Nie mogło więc zabraknąć historii o jej utworzeniu i dlatego wydarzenie przybrało jeszcze bardziej uroczysty charakter. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele różnych służb, władz samorządowych, emerytów policyjnych, a przede wszystkim rodziny mianowanych policjantów - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie .

27 funkcjonariuszy otrzymało z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektora Artura Bednarka akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Mundurowi przyjęli wiele słów uznania za codzienne działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Radna powiatu myszkowskiego, pani Marlena Wiśniewska, która reprezentowała panią poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigę Wiśniewską, odczytała list pani poseł z gratulacjami i życzeniami dla policjantów . Pani asystent posła na Sejm Mariusza Trepki, Agata Borkowska- odczytała list gratulacyjny. Wśród przedstawicieli samorządowców był wicestarosta myszkowski Mariusz Morawiec. Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego rozpoczął Komendant Powiatowy policji w Myszkowie inspektor Marcin Lemański. Podziękował wszystkim policjantom za codzienną służbę, za oddanie i rzetelność. Szef myszkowskich stróżów prawa skierował również swoje podziękowania za wsparcie i przychylność do władz powiatowych i innych podmiotów z którymi myszkowscy policjanci współpracują od lat. Po wręczeniu awansów były podziękowania, gratulacje i życzenia.