Myszków. Święcenie palm i konkurs w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika ZDJĘCIA

Niedziela Palmowa , nazywana też Niedzielą Męki Pańskiej, Kwietną, Wierzbną, jest świętem ruchomym w kalendarzu chrześcijańskim przypadającym 7 dni przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki Tydzień. Może wypaść pomiędzy 15 marca a 18 kwietnia. Święto zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt. Pierwsze zapisy historyczne dotyczące tego święta pochodzą z dziennika pątniczki Egerii, a datowane są na lata osiemdziesiąte IV wieku. Z Jerozolimy procesja Niedzieli Palmowej rozprzestrzeniła się na kraje chrześcijańskiego Wschodu. W Polsce święto to jest obchodzone od średniowiecza. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia.

Od 1986, zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony był prawie corocznie diecezjalny Światowy Dzień Młodzieży.