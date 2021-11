Myszków. Śnieżny krajobraz w ostatnim dniu listopada ZDJĘCIA

Prognozy pogody dla Myszkowa wskazują, że nie utrzyma się długo. Jeszcze dzisiaj spadnie trochę śniegu, ale wieczorem opady przejdą w deszcz. Jutro będzie cieplej niż dzisiaj, do plus 5 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie w weekend, plus 1 stopień C w dzień, w nocy spadki temperatury do minus 3 stopni C. Następny tydzień ma być zimny z temperaturami od minus 4 w nocy do minus 1 w dzień. Ociepli się w następny weekend i kolejny tydzień będzie z dodatnimi temperaturami w dzień. W przyszłym tygodniu spodziewane są też niewielkie opady śniegu. Większe opady śniegu prognozowane są od 24 grudnia do 5 stycznia. Temperatury maja być jak na zimę umiarkowane, od minus 4 w nocy do plus 2 w dzień.