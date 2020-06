Myszków: Sąd tymczasowo aresztował 45-letnią kobietę, która urządziła plantację konopi indyjskich w wynajmowanym domu

Do zatrzymania 45-letniej kobiety, która jest podejrzana o uprawianie nielegalnych rośliny i posiadania znacznej ilości narkotyków doszło w niedzielę.

Przypomnijmy. Kryminalni z myszkowskiej komendy uzyskali informację, że w Myszkowie w jednym z budynków mieszkalnych może znajdować się nielegalna plantacji marihuany. Zgłoszeniem zajęli się kryminalni. Wczoraj weszli do znajdującego się pod wskazanym adresem domu jednorodzinnego.

Wewnątrz ujawnili domową plantację nielegalnych roślin. W profesjonalnym namiocie oprócz krzaków konopi znajdowały się przedmioty służące do jej uprawy. Podczas dalszego przeszukania domu policjanci znaleźli woreczki z zawartością suszu roślinnego.

Podczas policyjnych czynności w domu obecna była także 45-letnia plantatorka. Jak się okazało, kobieta pochodzi z Katowic, a w Myszkowie wynajmuje dom, w którym zorganizowała plantację. Plantatorka została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. Wkrótce usłyszy zarzut. Za uprawę i posiadanie znacznej ilości środków odurzających może trafić do więzienia nawet na 8 lat.

Prokurator po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego, wystąpił dzisiaj z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec podejrzanej najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Myszkowski sąd nie miał żadnych wątpliwości co do jego zasadności i podjął decyzję o jej tymczasowym aresztowaniu na razie na 3 miesiące. W więzieniu może spędzić nawet 10 lat.