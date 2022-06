Myszków. Prowadził auto pod wpływem narkotyków. W domu miał środki odurzające

- Policjanci zatrzymali kierowcę osobowego volkswagena na ulicy Pułaskiego. Za kierownicą siedział dobrze im znany 46-letni mieszkaniec Myszkowa, który podczas kontroli dziwnie się zachowywał. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Negatywnego wyniku nie dało jednak badanie narkotesterem, które wykryło w jego organizmie obecność amfetaminy i metaamfetaminy - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. 46-latkowi pobrano krew do dalszej analizy. Mężczyzna stracił prawo jazdy i trafił do policyjnego aresztu. Policjanci przeszukali jego mieszkanie. Znaleźli tam blisko 5000 działek amfetaminy i 136 porcji marihuany. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzny najsurowszy środek zapobiegawczy. 46-latek trafił na trzy miesiące do aresztu. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków sprawca odpowie w warunkach tzw. recydywy.