Myszków: Policyjne patrole mają pełne ręce roboty, bo podczas epidemii nie brakuje chętnych do picia alkoholu na świeżym powietrzu

W poniedziałek (6 kwietnia) podczas patrolowania centrum Myszkowa, na ulicy 11 Listopada mundurowi z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Częstochowy interweniowali wobec 33-latka. Mężczyzna pił alkohol w miejscu objętym zakazem. Mundurowi zwrócili mu uwagę, że jego zachowanie naruszyło zakaz przemieszczania się, a ponadto popełnił wykroczenie dotyczące picia alkoholu w miejscu publicznym.

Mężczyzna z uśmiechem na twarzy odpowiedział mundurowym, że "miał potrzebę napić się alkoholu w miejscu publicznym, bo na świeżym powietrzu lepiej smakuje..."

Teraz nieodpowiedzialny mężczyzna za swoje przewinienie stanie przed sądem, a w dodatku o sprawie zostanie także powiadomiony powiatowy inspektor sanitarny. Organ ten może nałożyć na niego grzywnę w wysokości nawet 30 tys. zł.

- To nieodosobniony przypadek, z którym mieli do czynienia stróże prawa. Również wczoraj mundurowi z Myszkowa interweniowali wobec grupy mężczyzn, którzy przy jednym z bloków na ulicy Sikorskiego pili alkohol i zachowywali się wulgarnie. Policjanci zwrócili im uwagę na to, że nie zastosowali się do obowiązku zachowania 2-metrowej odległości od siebie. Kiedy stróże prawa przypomnieli im, jak należy się przemieszczać, ci zareagowali agresją i w kierunku mundurowych padły wulgaryzmy - mówi Barbara Poznańska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.