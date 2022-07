Myszków. Policjanci prowdzą akcję profilaktyczną jak bezpiecznie wypoczywać

- Dzieci spędzające wakacje na półkoloniach w Ośrodku Harcerskim w Jastrzębiu, miały okazję spotkać się z myszkowskim policjantem z Zespołu ds. Nieletnich. Mundurowy przypomniał wszystkim o podstawowych zasadach bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Nie tylko sprawdził czy zachowane są podstawowe zasady bezpieczeństwa, ale również przypominał dzieciom i młodzieży co robić, aby być bezpiecznym - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Zwracali uwagę, aby wybierać tylko strzeżone kąpieliska i stosować się do regulaminu oraz znaków ustawionych przy wodzie. W trakcie zajęć mundurowy wskazywał również na takie formy zabawy oraz spędzania wolnego czasu, by wakacyjny wypoczynek był bezpieczny. Omówił przy tym mogące wystąpić zagrożenia i sposoby ich unikania. Policjant przeprowadzał rozmowy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami odpowiedzialnymi za zajęcia oraz wypoczynek, w szczególności omawiał zasady bezpiecznego sposobu poruszania się poza budynkami i obiektami gdzie odbywa się ruch publiczny, a także w miejscach odbywania się zajęć. Szczegółowo omówione zostały zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w tym również nowe przepisy dotyczące pieszych oraz jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami poruszać się hulajnogą elektryczną i rowerem. Nie zabrakło również informacji dotyczących bezpiecznego zachowania się w wodzie oraz terenach otaczających zbiorniki wodne. Na koniec spotkania policjant życzył młodzieży udanego i bezpiecznego wypoczynku.