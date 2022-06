Myszków. Policjanci kontrolują miejsca, gdzie mieszkańcy się kąpią latem ZDJĘCIA

- W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą”, myszkowscy mundurowi kontrolują zbiorniki wodne na terenie miasta i pouczają, gdzie kąpiele są dozwolone. Akcja ma na celu promowanie bezpiecznych kąpielisk oraz podnoszenie świadomości mieszkańców i przyjezdnych o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z kąpieli w miejscach niedozwolonych - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Myszkowscy policjanci systematycznie patrolują okolice akwenów na terenie miasta. Podczas służby sprawdzają bezpieczeństwo wypoczywających w ich rejonie. Mundurowi pouczają, gdzie kąpiele są dozwolone, wskazują główne zasady, jakich należy przestrzegać podczas kąpieli m.in.zakaz wchodzenia do wody pod wpływem alkoholu czy zakaz kąpania się w miejscach, gdzie nie czuwa ratownik. Wszystko to w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą”. Wczorajsza kontrola dzielnicowego młodszego aspiranta Łukasza Dudka miała na celu promowanie bezpiecznych kąpielisk oraz podnoszenie świadomości mieszkańców i przyjezdnych o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z kąpieli w miejscach niedozwolonych. Osoby ''złapane'' na kąpieli w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz, muszą liczyć się z konsekwencjami... Wszystko po to, aby przestrzec ich samych przed kąpielą w miejscu, gdzie jest ona niebezpieczna oraz aby zachęcić ich do promowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa.