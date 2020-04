Myszków: Miasto przygotowało 12 tysięcy maseczek dla mieszkańców. Można je dostać w kasie Urzędu Miasta

Urząd Miasta w Myszkowie przekaże w sumie 12 tysięcy maseczek dla mieszkańców miasta. Najpierw zakupiono ich 2 tysiące sztuk, ale później dokupiono kolejnych 10 tysięcy.

Maseczki można otrzymać od strażników miejskich lub odebrać samemu w kasie Urzędu Miasta w Myszkowie.

- Na zakup maseczek wykorzystaliśmy środki przeznaczona na promocję. Zrezygnowaliśmy z normalnych gadżetów promocyjnych, można powiedzieć, że maseczki to takie gadżety - mówi Małgorzata Kitala-Miroszewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Myszkowie.

Gmina Myszków zakupiła również dwa ozonatory. Jeden z nich w ubiegłym tygodniu przekazano zespołom jeżdżącym karetkami.

- Drugi wykorzystujemy do bieżących potrzeb np. zaoferowaliśmy pomoc naszym taksówkarzom do ozonowania pojazdów. Do tej pory gmina przekazała maseczki i przyłbice do sklepów, na pogotowie i do szpitala - dodaje Małgorzata Kitala-Miroszewska.

W Myszkowie podjęto już decyzję o odwołaniu Dni Myszkowa, największej imprezy miejskiej. Nie odbędą się prawdopodobnie również inne wydarzenia kulturalne. Nieśmiało mówi się o organizacji koncertu na zakończenia lata, ale będzie to uzależnione od decyzji podjętych przez polski rząd.