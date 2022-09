Myszków. Mandat 3000 zł dla kierowcy za uszkodzenie rogatek na przejeździe kolejowym

- Policjanci z myszkowskiej drogówki zostali skierowani w rejon przejazdu kolejowego w Myszkowie na ulicy Partyzantów. Tam według zgłoszenia miało dojść do kolizji drogowej. Na miejscu mundurowi zastali 37-letniego kierowcę samochodu marki kia ceed, który jak ustalono nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, wjechał na przejazd kolejowy, podczas gdy nadawany był sygnał i uszkodził rogatkę przejazdu - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Na szczęście nie doszło do tragedii. Za tak rażące naruszenie przepisów drogowych zgodnie z nowymi przepisami sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 złotych i 15 punktami karnymi.