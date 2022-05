Myszków. Kompletnie pijany kierowca wjechał do rowu. W takm stanie dojechał z Ostrowca Świętokrzyskiego

- We wtorek, około godziny 13.20 w Myszkowie na ulicy Koziegłowskiej 33-letni kierowca skody fabii swoją podróż zakończył w rowie. Mundurowych powiadomił inny kierowca, który był naocznym świadkiem zdarzenia - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Kierowca skody był kompletnie pijany. Badanie wskazało 3 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna w takim stanie próbował na dodatek uciec z miejsca zdarzenia. Został szybko zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Jak się okazało 33-lletni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego w takim stanie jechał z miejsca zamieszkania do... Opola. Wkrótce stanie przed sądem. Grozi mu nawet 2 lata więzienia.