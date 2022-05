Myszków. Kierowca pod wpływem narkotyków, pasażer ukrywał tabletki ecstasy

- Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek, 9 maja. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego na ulicy Pułaskiego w Myszkowie zatrzymali do kontroli drogowej osobowego volkswagena. Za kierownicą siedział 33-letni mieszkaniec powiatu zawierciańskiego, który prowadził pojazd pomimo tego, że sąd wydał mu dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Okazało się, że kierowca jest pod działaniem narkotyków - pobrano mu krew do dalszych badań. Mundurowi z drogówki w trakcie przeszukania volkswagena passata, pod siedzeniem 46-letniego pasażera odnaleźli i zabezpieczyli foliowy worek z zawartością kolorowych tabletek. Badanie potwierdziło, że to tabletki ecstasy. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Obaj usłyszeli już zarzuty. 33-latek odpowie za kierowanie samochodem pomimo dożywotniego zakazu oraz pod wpływem narkotyków. Natomiast starszy z mężczyzn dzisiaj stanął przed prokuratorem, który przedstawił mu zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i objął go policyjnym dozorem.