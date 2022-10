Myszków. Ewakuacja w Starostwie Powiatowym. Co tam się wydarzyło? Zobacz ZDJĘCIA

Na szczęście to były tylko ćwiczenia. W Starostwie Powiatowym przeprowadzono próbną ewakuację. Pracownicy starostwa nadzwyczaj sprawnie opuścili budynek. Reakcja kadry na wibrujący, tętniący ryk dźwięk syren alarmowych była natychmiastowa.

Przed gmach starostwa po kilku minutach przyjechały wozy strażackie. Strażacy byli gotowi do akcji ratowniczej.

Próbna ewakuacja to praktyczne ćwiczenie na wypadek pożaru, przeprowadzana cyklicznie co kilka lat.