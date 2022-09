Myszków. Dzisiaj, 22 września jeździmy za darmo miejskimi autobusami

Dzień Bez Samochodu domyka Europejski Tydzień Mobilności (dawniej: Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu), który organizowany jest co roku od 16 do 22 września. Kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 r. zachęca mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej lub carpoolingu.

Tegoroczny temat przewodni kampanii to „Lepsze połączenia”, co oznacza lepiej skomunikowanych mieszkańców oraz lepiej skomunikowane miejsca.