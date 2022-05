Myszków. Dwaj kierowcy prowadzili auta pod wpływem narkotyków

- W miniony weekend policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego myszkowskiej komendy zatrzymali dwóch kierujących, którzy prowadzili swoje pojazdy pod wpływem narkotyków - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Pierwszy z nich wpadł w piątek przed godziną 22.00. W Żarkach na ulicy Myszkowskiej mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę bmw, który przekroczył dozwolona prędkość o 23 km/h w obszarze zabudowanym. Podczas kontroli 26-letni mieszkaniec gminy Niegowa zachowywał się nerwowo. Okazało się, że 26-latek był pod wpływem amfetaminy. W samochodzie mężczyzny policjanci znaleźli woreczek z zawartością zielonego suszu. Tester potwierdził, że była to marihuana. Mężczyźnie została pobrana krew do dalszej analizy.

Ten sam patrol drogówki wczoraj przed północą na ulicy Kościuszki w Myszkowie zatrzymał do kontroli drogowej kierującego volkswagenem polo w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości o 13 km/h w obszarze zabudowanym. Siedzący za kierownicą 19-letni mieszkaniec Koziegłów był wyraźnie pobudzony. Przeprowadzony test potwierdził, że młody mężczyzna jest pod działaniem narkotyków. Podczas dalszych czynności mundurowi odnaleźli przy nim foliowy woreczek z zawartością marihuany. 19-latek został zatrzymany. Pobrano mu krew do dalszych badań.

Za jazdę pod wpływem narkotyków grozi im kara nawet 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyźni odpowiedzą też za posiadanie substancji zabronionych. Wkrótce o ich losie zadecyduje sąd.