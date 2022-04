Myszków. Droga Krzyżowa ulicami miasta, w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Zobacz ZDJĘCIA

Przy poszczególnych stacja Drogi Krzyżowej krzyż przekazywały sobie reprezentacje różnych środowisk w parafii, m.in. młodzież, dzieci komunijne, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, babcie, dziadkowie.

Przy każdej stacji były rozważania, w tym roku oparte na myśli Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiernym towarzyszyły współczesne piosenki, puszczane z płyt CD, o tematyce nawiązującej do żalu za grzechy.

Droga Krzyżowa (łac. via crucis) – w Kościołach katolickich nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu.