Myszków. Awanse zawodowe nauczycieli. Wręczenie nominacji ZDJĘCIA

-Życzę Państwu, by trud jakiego się podejmujecie był dla Was nie tylko drogą awansu zawodowego, ale przede wszystkim spełnieniem zawodowych ambicji. Życzę, by przekazywana wiedza znalazła dobrych i zdolnych odbiorców. Wszystkiego najlepszego- powiedział burmistrz Włodzimierz Żak.

Nauczyciele z awansem zawowodym:

Olga Lis (Szkoła Podstawowa Nr 1)

Karolina Paul (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5)

Anna Nowakowska, Agata Szywacz, Justyna Michalska, Anna Możejko-Suchcicka (Szkoła Podstawowa Nr 6)

Aleksandra Pin-Słabosz (Szkoła Podstawowa Nr 8)

Marta Mucha (Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi)

Daria Kocur (Szkoła Muzyczna I Stopnia)