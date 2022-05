Myszków. 65-letnia kobieta handlowała nielgalnie alkoholem

- Wczoraj myszkowscy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą wpadli na trop 65- latki, która w warunkach domowych rozrabiała napoje wyskokowe - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Seniorka wczoraj wpadła na gorącym uczynku, gdy z jej mieszkania wyszedł mężczyzna zaopatrzony w kupiony przed chwilą alkohol. Za butelkę alkoholu niewiadomego pochodzenia zapłacił kobiecie 13 złotych. Po wejściu mundurowych do mieszkania, kobieta nie przyznała się do prowadzenia nielegalnej "wytwórni alkoholu". W jej lokalu policjanci zabezpieczyli plastikowe i szklane butelki wypełnione alkoholem niewiadomego pochodzenia.

Sprawę zajmują się śledczy z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą myszkowskiej komendy. Teraz oprócz wysokiej kary grzywny, grozi jej nawet rok za kratami.