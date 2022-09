Myszków. 34-letni meżczyzna zdemolował pokój hotelowy

- Do Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zniszczenia wyposażenia pokoju hotelowego - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Mężczyzna podpalił okienne zasłony, zniszczył telewizor, nadpalił pościel, materac i dywan. Straty oszacowano na kwotę 1800 złotych. Sprawca to 34-latek bez stałego miejsca zamieszkania. Myszkowscy policjanci zatrzymali go w Zawierciu. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanego mu czynu zniszczenia mienia. Grozi mu nawet 5 lat więzienia.