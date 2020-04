Motocykliści nie mogą jechać na pielgrzymkę. W zeszłym roku pojechali ZDĘCIA

Motocykliści z Myszkowskiego Klubu Motocyklowego wyruszali rano, z placu Dworcowego, na pielgrzymkę na Jasną Górę. Brali udział w Motocyklowym Zjeździe Gwiaździstym do Częstochowy. O godz. 12. brali udział w mszy, na szczycie jasnogórskim i poświęceniu motorów. W drodze na Jasną Górę zatrzymywali się w Żarkach i Olsztynie.

W tym roku, z powodu koronawirusa, pielgrzymka nie odbyła się.

Policja przypomina, że mimo że ładna pogoda zachęca miłośników jednośladów do wyjechania na drogi, obowiązujące przepisy pozwalają na przemieszczanie się jedynie tym, którzy mają ku temu ważny powód. Dlatego mundurowi podczas kontroli pojazdów sprawdzają również powód wyjścia z domu. Zdecydowana większość osób stosuje się do obowiązujących zakazów i nakazów i korzystają z tego środka transportu np. jadąc do pracy. Dlatego apeluj do kierowców – patrzcie w lusterka!